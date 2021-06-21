В стране и мире Партия Пашиняна победила на парламентских выборах Кира Карон На парламентских выборах в Армении партия Пашиняна одержала победу. © Фото: Асатур Есаянц, Sputnik, РИА Новости Читайте нас на: Партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна выиграла на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех 2008 избирательных участках страны. По данным ЦИК, сторонники Пашиняна набрали 53,92% голосов, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна - 21,04%. Третье место занял блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Досрочные парламентские выборы состоялись в Армении в это воскресенье, 20 июня. В них приняли участие 49,4% избирателей. За формирование нового правительства Армении боролись 25 различных политических сил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика