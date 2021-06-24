Путин поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление отношений Москвы и Еревана. А также обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее в МИД России сообщали, что на выборах в Армении не было зафиксировано крупных нарушений, которые могли бы принципиально изменить ход голосования.