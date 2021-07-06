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Юрист раскрыл новую схему обмана туристов из-за коронавируса

Светлана Иванова
14:08 06.07.2021
В некоторых случаях туроператоры практикуют «овербукинг через положительный ПЦР-тест», указал эксперт.
Юрист раскрыл новую схему обмана туристов из-за коронавируса
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
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Из-за коронавируса появилась новая схема обмана туристов при бронировании отпуска. Как рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов, речь идет об «овербукинге через положительный ПЦР-тест».

«Турист прилетает с сертификатом об отсутствии коронавируса и, конечно же, с отрицательным ПЦР-тестом, люди в белых халатах находят у него «заболевание» или какие-то симптомы, после чего его выдворяют в обсерватор или другой отель», - пояснил специалист газете «Известия».

При этом гостиницу якобы заболевшему туристу предоставляется ниже классом. Также у туриста существуют риски пропустить свой рейс и затем оплачивать самостоятельно обратный билет. Это может произойти в том случае, если человека отправляют в обсерватор.

При этом никаких документов об обнаружении у туристов коронавируса туроператор не предоставляет, поэтому страховая компания отказывается возмещать убытки из-за отсутствия больничного листа.

«На месте требуем документы о наличии у вас коронавируса. Вам их никто не предоставит, до сих пор ни одному потребителю не предоставили», - указал юрист.

Шалоносов указал, что при подобных махинациях туристы могут на законных основаниях вернуть свои деньги.

«Вы возвращаетесь в Россию и делаете повторные медицинские заключения. Далее вы обращаетесь в суд и проводите судебную медицинскую экспертизу, которой будет установлено, что у вас на период отдыха отсутствовал вирус. Из этого будет следовать, что данные действия были незаконны со стороны туроператора, и суд взыщет денежные средства в тройном размере», - пояснил эксперт.

Чтобы махинацию можно было доказать через суд, необходимо, во-первых, изначально иметь на руках медицинские документы об отсутствии коронавируса, во-вторых, затребовать документы о наличии коронавируса на месте, в-третьих, при возвращении в Россию сделать повторные медицинские заключения. Затем, по словам юриста, через суд и после проведения медицинской экспертизы, которая подтвердит отсутствие коронавируса во время отдыха, можно доказать незаконность действий со стороны туроператор.

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