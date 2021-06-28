ФАС изучает обоснованность роста цен на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет проверку в связи с сообщениями о росте цен на ПЦР-тестирование. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в антимонопольный орган стали поступать сообщения от граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу.

«ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Ранее поручение следить за стоимостью и сроками ПЦР-тестирования в России пообещал дать Роспотребнадзору и ФАС премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что людей сильно беспокоит ситуация с затягиванием сроков тестов и ростом их стоимости.