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Ученые заявили об эффективности «Спутника V» против аргентинских штаммов коронавируса

Иван Линдеманн
04:21 01.07.2021
В настоящее время в Аргентине распространены три мутации вируса: бразильская, британская и южноамериканская.
Ученые заявили об эффективности «Спутника V» против аргентинских штаммов коронавируса
© Фото: pixabay
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Российская вакцина «Спутник V» эффективна против аргентинских штаммов коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Аргентины. Исследование было проведено Аргентинским межведомственным проектом геномики вируса SARS-CoV-2, Биобанком инфекционных заболеваний, Институтом Инбрис и Клинической больницей Хосе де Сан-Мартин.

«Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных "Спутником V", не наблюдалось», - говорится в результатах исследования.

В настоящее время в Аргентине распространены три мутации вируса: бразильская, британская и южноамериканская.

Напомним, что «Спутник V» - это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она была разработана НИИ имени Гамалеи при участии министерства обороны России.

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