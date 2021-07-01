В стране и мире Коронавирус Ученые заявили об эффективности «Спутника V» против аргентинских штаммов коронавируса Иван Линдеманн В настоящее время в Аргентине распространены три мутации вируса: бразильская, британская и южноамериканская. © Фото: pixabay Читайте нас на: Российская вакцина «Спутник V» эффективна против аргентинских штаммов коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Аргентины. Исследование было проведено Аргентинским межведомственным проектом геномики вируса SARS-CoV-2, Биобанком инфекционных заболеваний, Институтом Инбрис и Клинической больницей Хосе де Сан-Мартин. «Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных "Спутником V", не наблюдалось», - говорится в результатах исследования. В настоящее время в Аргентине распространены три мутации вируса: бразильская, британская и южноамериканская. Напомним, что «Спутник V» - это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она была разработана НИИ имени Гамалеи при участии министерства обороны России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика