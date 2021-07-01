Ученые заявили об эффективности «Спутника V» против аргентинских штаммов коронавируса
Российская вакцина «Спутник V» эффективна против аргентинских штаммов коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Аргентины. Исследование было проведено Аргентинским межведомственным проектом геномики вируса SARS-CoV-2, Биобанком инфекционных заболеваний, Институтом Инбрис и Клинической больницей Хосе де Сан-Мартин.
«Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных "Спутником V", не наблюдалось», - говорится в результатах исследования.
В настоящее время в Аргентине распространены три мутации вируса: бразильская, британская и южноамериканская.
Напомним, что «Спутник V» - это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она была разработана НИИ имени Гамалеи при участии министерства обороны России.