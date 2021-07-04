Названы необычные симптомы индийского штамма коронавируса
Новые признаки сопровождаются и симптомами, характерными для первоначального коронавируса: кашлем, слабостью и болью в мышцах.
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Индийский штамм коронавируса отличается необычными симптомами. Об этом предупредил пульмонолог Алексей Никишенков.
«Коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе», - сказал он в беседе с ТАСС.
Новые признаки сопровождаются и симптомами, характерными для первоначального коронавируса: кашлем, слабостью и болью в мышцах.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что 90% новых случаев заболевания коронавирусом имеют связь с индийским штаммом. Также она отметила, что эта мутация может быть значительно заразнее.