Названы необычные симптомы индийского штамма коронавируса

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что 90% новых случаев заболевания коронавирусом имеют связь с индийским штаммом . Также она отметила, что эта мутация может быть значительно заразнее.

«Коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе», - сказал он в беседе с ТАСС.

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