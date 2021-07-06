Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Слава Богу, что дышит»: жена Мамонова рассказала о его состоянии

Светлана Иванова
13:26 06.07.2021
Врачи оценивают состояние музыканта как крайне тяжелое.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Музыкант и актер Петр Мамонов шестые сутки находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала «Звезде» супруга артиста Ольга Мамонова. Она добавила, что врачи оценивают состояние ее мужа как крайне тяжелое.

«Он сейчас находится в состоянии, которое врачи оценивают как крайне тяжелое, легкие находятся под искусственной вентиляцией. Сам не дышит пока. Шестые сутки сегодня пошли в этом состоянии, десятые сутки он в Коммунарке. Вот все, что я могу сказать», - указала Мамонова.

Она пояснила, что сейчас узнать степень поражения легких артиста не представляется возможным, потому что двигать Мамонова в его состоянии запрещено.

«Чтобы уровень поражения узнать, его надо отвезти как КТ как-то. Если его сейчас тронуть с места, то он просто умрет, его сейчас вообще тронуть нельзя. На искусственном дыхании. Для нас это просто слова, мы даже не понимаем, что это такое. Это легкие подключены, не человек дышит, а машина качает. Что мы можем узнать - вообще ничего, слава Богу, что дышит пока что», - поделилась Мамонова.

В конце прошлого месяца Петр Мамонов был госпитализирован с коронавирусом. Музыкант на протяжении десяти суток находится в ГКБ№40 в Коммунарке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:35 В стране и мире
Врезался в береговую скалу: названа предварительная причина крушения Ан-26 на Камчатке
13:01 В стране и мире
Собянин постановил поощрить грантами бизнес, обеспечивший вакцинацию работников
12:35 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры воздушных поисков пропавшего Ан-26
10:52 В стране и мире
Видео
«Крайне надежен»: эксперт рассказал об основных характеристиках пропавшего на Камчатке Ан-26
10:35 Армия
Ракетный «Бал»: расчеты БРК уничтожили «вражеские корабли» в Дагестане
Популярное
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Вице-премьер Юрий Борисов: уровень гражданской продукции в ОПК достиг более 25%
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.