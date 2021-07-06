«Слава Богу, что дышит»: жена Мамонова рассказала о его состоянии

Музыкант и актер Петр Мамонов шестые сутки находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала «Звезде» супруга артиста Ольга Мамонова. Она добавила, что врачи оценивают состояние ее мужа как крайне тяжелое.

«Он сейчас находится в состоянии, которое врачи оценивают как крайне тяжелое, легкие находятся под искусственной вентиляцией. Сам не дышит пока. Шестые сутки сегодня пошли в этом состоянии, десятые сутки он в Коммунарке. Вот все, что я могу сказать», - указала Мамонова.

Она пояснила, что сейчас узнать степень поражения легких артиста не представляется возможным, потому что двигать Мамонова в его состоянии запрещено.

«Чтобы уровень поражения узнать, его надо отвезти как КТ как-то. Если его сейчас тронуть с места, то он просто умрет, его сейчас вообще тронуть нельзя. На искусственном дыхании. Для нас это просто слова, мы даже не понимаем, что это такое. Это легкие подключены, не человек дышит, а машина качает. Что мы можем узнать - вообще ничего, слава Богу, что дышит пока что», - поделилась Мамонова.

В конце прошлого месяца Петр Мамонов был госпитализирован с коронавирусом. Музыкант на протяжении десяти суток находится в ГКБ№40 в Коммунарке.