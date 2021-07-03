«Врачи ничего не говорят»: жена Мамонова рассказала о состоянии артиста
По словам женщины, музыкант находится в Коммунарке уже седьмые сутки.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
Супруга музыканта и актера Петра Мамонова, Ольга, рассказала «Звезде» о состоянии артиста. Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом.
Спустя некоторое время музыканта перевели на ИВЛ, его состояние ухудшилось.
«На ИВЛ он находится. Состояние крайне тяжелое. Вторые сутки на искусственном дыхании, седьмые - в Коммунарке. Динамики положительной нет. Врачи ничего не говорят. Это очень страшное заболевание», - подчеркнула супруга артиста.
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы артиста и музыканта Петра Мамонова.