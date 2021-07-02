В стране и мире Путин наградил актера и музыканта Мамонова орденом Дружбы Ян Брацкий Орден вручен за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. © Фото: Сергей Кузнецов, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы артиста и музыканта Петра Мамонова. В настоящее время Мамонов находится в реанимации в тяжелом состоянии из-за коронавируса. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», - говорится в тексте президентского указа. Петр Мамонов является создателем и участником группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль». Ранее его супруга сообщила о том, что Мамонов подключен к системе ИВЛ, а его состояние остается крайне тяжелым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика