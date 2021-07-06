В стране и мире Определено место падения самолета Ан-26 на Камчатке Егор Левин Руководить штабом из представителей МЧС, краевого Минтранса и авиапредприятия назначили зампредседателя правительства министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко. © Видео: kamgov_41, Youtube © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Сотрудники спасательных служб определили место падения ранее пропавшего на Камчатке легкомоторного самолета Ан-26. «Предположительно определена точка падения самолета в море», - цитирует РИА Новости слова представителя экстренных служб. По предварительной информации, на борту пропавшего самолета находятся 22 пассажира, в том числе 1 ребенок и 6 членов экипажа. По иной информации правительства Камчатского края - 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет. Под руководством зампредседателя правительства министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко создан штаб из представителей МЧС, краевого минтранса и авиационного предприятия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика