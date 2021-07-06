Армия Самолет Ил-38 Тихоокеанского флота достиг района поисков пропавшего у Камчатки Ан-26 Тимур Шерзад В пропавшем Ан-26 находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа. Занимающиеся поиском гражданского самолета военные находятся в постоянном контакте как с региональными властями, так и с МЧС. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Самолет Ил-38 Тихоокеанского флота достиг района, где пропал исчезнувший у Камчатки пассажирский Ан-26. Об этом сообщает отдел пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту. Напомним, поисковый самолет ТОФ поднялся в воздух в 9.45 по Москве с аэродрома Елизово. В пропавшем Ан-26 находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа. Занимающиеся поиском гражданского самолета военные находятся в постоянном контакте как с региональными властями, так и с МЧС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика