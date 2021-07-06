«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах

Очередная волна аномальной жары, которая надвигается на Москву и столичный регион, снова заставит москвичей искать спасение в водоемах. При этом купание во многих местах, в которые жители города и области окунаются, официально запрещено. Во многие водоемы со стоячей водой окунаться опасно из-за риска заражения церкариозом, или зудом купальщиков.

Как объяснил в комментарии «Звезде» академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Владимир Сергиев, переносчиками заболевания, которое вызывают церкарии, являются утки. Однако личинки обладают способностью проникать через кожу человека.

«Это паразиты уток или лебедей. Тут не имеет значения. Цикл такой: улитки, в них промежуточная стадия развития, потом вылезает из улитки личинка, которая активно плавает, находит утку и через лапку, протыкая кожу, лезет в кровь утки или лебедя. Если попадается человек, ей все равно, она влезает в человека, но только если в утке личинка потом развивается до червяка, то в человеке этого не может быть, потому что человек не похож на утку», - указал доктор.

Личинки, которым удалось внедриться через кожу человека, там погибают, что в результате вызывает воспаление и зуд.

Специалист предупредил, что под подозрением находятся водоемы с травянистой растительностью, где, как правило, обитают и улитки, и водоплавающие птицы.

«Где можно заболеть: улитки есть там, где есть травянистая растительность, какая-нибудь осока или что-то. Где чистый песок, улиткам жить нельзя, потому что есть нечего. А там, где заросли, - это для них самое то. Тем более что утки чаще там, чем на пляже», - рассказал Сергиев.

Он посоветовал окунаться в водоемах с песчаным берегом и дном без водной растительности. Места, находящиеся возле леса с заросшей красивой поймой, лучше избегать, потому что это идеальная среда для обитания улиток, предупредил доктор.