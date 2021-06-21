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Июньское пекло: как россияне спасаются от наступающей аномальной жары

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
19:13 21.06.2021
На Россию обрушилась аномальная жара - в некоторых городах бьются столетние температурные рекорды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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От жары не спрятаться, не скрыться. Даже в привычном к такому пеклу Ростове-на-Дону. Калининград впервые за долгие годы в июне изнывает от жары и отсутствия ветра. И близость Балтики не спасает. Когда с неба ни капли вот уже почти месяц, городские цветы приходится поливать из шланга. И Петербург во всех его летних красках плавится от жары.

«Тяжело! Я вчера специально руки тканью заматывал, чтобы не обгорели», - рассказывает художник Алексей Малых-Васильев.

Такого зноя в городе на Неве в июне не было ровно 115 лет. За последние дни побиты сразу несколько температурных рекордов. Аномальные +30 и выше вытесняют горожан поближе к воде. Центром притяжения стало побережье Финского залива. Здесь сейчас, как на черноморских курортах - не протолкнуться.

Пока Петербург бьет температурные рекорды, многие его жители, кажется, и не пытаются скрыться от изнуряющей жары. Даже наоборот. Ловят момент, чтобы как следует загореть. На пляже Петропавловской крепости даже в будни много людей. Не только загорают, но и купаются. Даже несмотря на официальный запрет.

Этот зной обрушился на Петербург с севера Европы вместе с антициклоном. Следующие на очереди центральные регионы, где основной солнечный удар возьмет на себя Москва.

Жара - дело прибыльное. Продавцы мороженого на улицах столицы это подтвердят. Москвичи, традиционно, спасаются от пекла у городских фонтанов, в парках и скверах.

«Начиная с завтрашнего дня (22 июня - прим.ред.) нас ждет жаркая волна с температурой до 34 -36 градусов», - рассказал ведущий специалист «Центра ФОБОС» Михаил Лесус.

Московский метрополитен бесплатно раздает пассажирам воду. Универсальное спасение от жары. При таком палящем солнце, находиться под землей сейчас, кажется, даже лучше .

«Мы вблизи дня летнего солнцестояния, солнце стоит высоко, радиация максимальная - если попадаем под прямые лучи, есть вероятность обгореть, получить максимальную дозу ультрафиолета - излучение сейчас самое высокое», - рассказал замдиректора Института физики и атмосферы им А.М. Обухова Владимир Семенов.

А тем временем в зоопарке Нижнего Новгорода в вольере белой медведицы стремительно тает снег. Сама хищница не начинает день без замороженных фруктов.  

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