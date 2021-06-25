Ученые обнаружили неожиданное действие шоколада на организм человека

Умеренное потребление шоколада по утрам помогает женщинам в постменопаузе снизить вес. Также лакомство положительно сказывается на уровне сахара в крови. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы и испанского Университета Мурсии. При этом чудодейственное воздействие на здоровье оказал именно молочный шоколад, пишет издание The FASEB Journal.

В ходе эксперимента женщины в постменопаузе в течение двух недель съедали на завтрак 100 граммов молочного лакомства. Затем их показатели сравнили с данными женщин, которые питались привычными для себя продуктами. Была также группа добровольцев, участницы которые употребляли шоколад за час до сна.

Оказалось, что при включении в рацион сладости по утрам женщины стали лучше контролировать аппетит, наметились тенденции к нормализации состава микробиоты кишечника, уменьшился объем талии и уровень глюкозы в крови в течение дня.

Пользу для организма показал и вечерний прием шоколада, участницы этой группы демонстрировали рост физической активности на следующий день. Более того, у них снизился аппетит и тяга к сладкому.

Стоит отметить, что при включении шоколада в рацион женщины старались на 10-16 процентов сократить калорийность потребляемой ими пищи в течение дня за счет других источников.