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Ученые обнаружили неожиданное действие шоколада на организм человека

Светлана Иванова
11:12 25.06.2021
Потребление молочного шоколада утром женщинами в постменопаузе нормализует уровень сахара в крови, улучшает состав микробиоты кишечника, приводит к уменьшению объема талии, уверены исследователи.
Ученые обнаружили неожиданное действие шоколада на организм человека
© Фото: Thomas Trutschel, photothek, Globallookpress
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Умеренное потребление шоколада по утрам помогает женщинам в постменопаузе снизить вес. Также лакомство положительно сказывается на уровне сахара в крови. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы и испанского Университета Мурсии. При этом чудодейственное воздействие на здоровье оказал именно молочный шоколад, пишет издание The FASEB Journal.

В ходе эксперимента женщины в постменопаузе в течение двух недель съедали на завтрак 100 граммов молочного лакомства. Затем их показатели сравнили с данными женщин, которые питались привычными для себя продуктами. Была также группа добровольцев, участницы которые употребляли шоколад за час до сна.

Оказалось, что при включении в рацион сладости по утрам женщины стали лучше контролировать аппетит, наметились тенденции к нормализации состава микробиоты кишечника, уменьшился объем талии и уровень глюкозы в крови в течение дня.

Пользу для организма показал и вечерний прием шоколада, участницы этой группы демонстрировали рост физической активности на следующий день. Более того, у них снизился аппетит и тяга к сладкому.

Стоит отметить, что при включении шоколада в рацион женщины старались на 10-16 процентов сократить калорийность потребляемой ими пищи в течение дня за счет других источников.

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