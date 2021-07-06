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ПСБ принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром»

Кирилл Кунецкий
11:02 06.07.2021
Важной задачей ПСБ является повышение финансовой устойчивости и эффективности предприятий российской промышленности и ОПК.
ПСБ принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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ПСБ принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром». В рамках мероприятия банк проведет ключевые переговоры с крупнейшими предприятиями российской промышленности, подпишет ряд соглашений и примет участие в деловой программе, где в рамках дискуссий и круглых столов обсудит с бизнесом эффективные инструменты адаптации производства к различным задачам в условиях текущей экономической ситуации, в том числе повышение производительности труда на предприятиях ОПК. 

Важной задачей ПСБ является повышение финансовой устойчивости и эффективности предприятий российской промышленности и ОПК, а одним из ключевых аспектов в достижении этой цели является производительность труда. Поэтому ПСБ тиражирует для клиентов лучшие практики в сфере повышения производительности труда, разрабатывает образовательные проекты и специализированные продукты с учетом отраслевой специфики.

«Банк уже создал свою консалтинговую компанию ПСБ Консалтинг, совместно с Госкорпорацией «Росатом» запускает межотраслевой Центр компетенций и обслуживания для аутсорсинга ряда учетных функций, обсуждает проекты по созданию аналогичных центров и с другими крупнейшими российскими холдингами. По оценкам банка, экономия для ОПК от аутсорсинга бухгалтерского, кадрового и налогового учета может составить порядка 30% ежегодно», - говорится в заявлении банка. 

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. На выставке представлены российские, европейские и азиатские промышленные компании. Порядка 12 тыс. участников собрались, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. Выставку посетят 23 крупных зарубежных делегации, страна-партнер выставки — Италия. В рамках деловой программы запланировано более 150 мероприятий, которые будут посвящены производительности труда, цифровому производству, образовательным решениям для промышленности, технологиям для городов и другим темам.

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