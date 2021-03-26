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ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом и предприятиями сектора

Кирилл Кунецкий
18:44 26.03.2021
По словам руководителя блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антона Дроздова, по итогам будет сформирован ряд инициатив, которые будут стимулировать компании к развитию гражданского направления.
ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом и предприятиями сектора
© Фото: psbank, Facebook
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ПСБ, руководители крупных российских предприятий ОПК, гражданской промышленности и представители государственных структур обсудили инструменты поддержки реализации проектов диверсификации, а также планы по вовлечению предприятий ОПК в национальные приоритеты развития государства.

В ходе дискуссии, организованной ПСБ в рамках XVI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», участники также рассмотрели практические кейсы по переходу на выпуск гражданской продукции.

«Реализация проектов диверсификации с использованием мер господдержки и с участием ПСБ в роли интегратора взаимодействия всех участников - позитивный сценарий повышения экономической эффективности предприятий ОПК. Мы ведем постоянный диалог с участниками рынка, помогаем оборонным компаниям взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента. Сегодня мы на конкретных примерах рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются представители частного бизнеса, участвуя в проектах диверсификации. По итогам сформируем ряд инициатив, которые будут стимулировать компании к развитию гражданского направления», - отметил Антон Дроздов, руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ.

Объем выпуска высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями ОПК должен быть увеличен до 50% к 2030 году. Все эксперты круглого стола сошлись во мнении, что только при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса эти задачи выполнимы. ПСБ как опорный кредитно-финансовый институт для сектора ОПК продолжит выступать центром компетенции при взаимодействии со всеми участниками рынка.

ПСБ продолжает поддерживать развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». В ноябре 2020 года председатель ПСБ Петр Фрадков был включен в состав членов Бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России», кроме того, он является куратором регионального отделения Бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.

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