Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Единство науки, производства и финансов: что показал ПСБ на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Алексей Курильченко
Павел Кольцов
21:45 05.07.2021
Главной темой выставки «Иннопром-2021» стало гибридное производство - сплав науки, производства и финансовых организаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

«Гибкое производство» - заявленная тема выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге - сплав науки, производства и финансовых организаций. Стенд Промсвязьбанка - один из центральных в выставочном павильоне. На «Иннопроме» ПСБ ведет переговоры с крупнейшими предприятиями российской промышленности и ОПК. Запланировано подписание ряда стратегических соглашений. Важная задача банка - повышение финансовой устойчивости и эффективности предприятий, а одним из ключевых аспектов в достижении этой цели является производительность труда. Поэтому ПСБ тиражирует для клиентов лучшие практики в этом направлении, разрабатывает образовательные проекты и специализированные продукты.

На международной выставке в Екатеринбурге презентовали отечественный препарат для лечения коронавируса. Иммуноглобулиновый раствор с ударной дозой антител, выделенных из крови доноров. Из-за пандемии на форуме действуют жесткие меры профилактики. Но это не мешает проведению большой деловой программы с участием зарубежных компаний.

Российские ученые готовят к запуску в производство первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин для лечения тяжелых форм коронавируса. «Ковид-глобулин» представляют российскому премьеру Михаилу Мишустину. По словам главы правительства, пандемия подтолкнула страну к смене технологического уклада и ускорению цифровизации.

«Ограничения сформировали среду. Алгоритмы искусственного интеллекта пришли на помощь медикам. Изображение, которое сделано с помощью КТ и МРТ сегодня анализирует искусственный интеллект. Суперкомпьютеры задействованы для разработки антиковидных препаратов и вакцин», - отметил Мишустин.

Даже в условиях пандемии «Иннопром» встречает десятки делегаций. У всех участников - отрицательные тесты. Все в масках. Здесь представлены предприятия почти со всех контингентов, главная страна-партнер форума - Италия.

Большой бизнес и никакой политики - только так возможно движение вперед. Особо прочный металл, сложнейшее металлургическое производство, выпуск корабельных винтов - все это в прошлом году освоили на отечественном предприятии в сотрудничестве с итальянцами. Крутиться такие винты могут в жесточайших условиях и двигать вперед даже ледокол.

Необитаемый, модульный подводный аппарат - разработка концерна «Алмаз - Антей». Подводный беспилотник способен и подо льдом бороздить океан, доставлять грузы, исследовать, обслуживать коммуникации на глубине до восьмисот метров. С уникальным сроком автономности.

«Три месяца в автономном режиме - это очень сложная миссия, искусственный интеллект, как только будет освоен, ему не будет равных в мире», - отметил главный конструктор проекта Сабит Умяров.

Тут вкалывают роботы даже за фортепьяно. Не на одной струне, но одним пальцем - виртуозно, и полонез Шопена и даже гимн. Технологии здесь развивают и другое искусство - военное. Тренажер для стрелков разработан Ульяновским университетом.

Международный форум «Иннопром» дает возможность отправится в большое плавание для сотен отечественных компаний. Внедрить самые прорывные разработки научных центров. В ходе форума будут подписаны десятки соглашений и международных контрактов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:00 Армия
Силы и средства ВВО контролируют действия французского корабля-разведчика в Японском море
20:52 В стране и мире
На федеральной трассе Джубга-Сочи перекрыто движение из-за схода селя
20:28 В стране и мире
СМИ: Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом
19:14 В стране и мире
Видео
Во Флориде снесли оставшуюся часть обрушившейся многоэтажки: видео
17:58 В стране и мире
Видео
Смерчи, паводки и селевые потоки: как Кубань и Крым переживают вторую волну мощного циклона
Популярное
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Вице-премьер Юрий Борисов: уровень гражданской продукции в ОПК достиг более 25%
Видео
В Таиланде при взрыве на химзаводе пострадал 21 человек
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
В Кремле рассказали о шутках в аппаратной во время рассказа Путина о провокации с эсминцем Defender
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.