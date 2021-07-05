Единство науки, производства и финансов: что показал ПСБ на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

«Гибкое производство» - заявленная тема выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге - сплав науки, производства и финансовых организаций. Стенд Промсвязьбанка - один из центральных в выставочном павильоне. На «Иннопроме» ПСБ ведет переговоры с крупнейшими предприятиями российской промышленности и ОПК. Запланировано подписание ряда стратегических соглашений. Важная задача банка - повышение финансовой устойчивости и эффективности предприятий, а одним из ключевых аспектов в достижении этой цели является производительность труда. Поэтому ПСБ тиражирует для клиентов лучшие практики в этом направлении, разрабатывает образовательные проекты и специализированные продукты.

На международной выставке в Екатеринбурге презентовали отечественный препарат для лечения коронавируса. Иммуноглобулиновый раствор с ударной дозой антител, выделенных из крови доноров. Из-за пандемии на форуме действуют жесткие меры профилактики. Но это не мешает проведению большой деловой программы с участием зарубежных компаний.

Российские ученые готовят к запуску в производство первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин для лечения тяжелых форм коронавируса. «Ковид-глобулин» представляют российскому премьеру Михаилу Мишустину. По словам главы правительства, пандемия подтолкнула страну к смене технологического уклада и ускорению цифровизации.

«Ограничения сформировали среду. Алгоритмы искусственного интеллекта пришли на помощь медикам. Изображение, которое сделано с помощью КТ и МРТ сегодня анализирует искусственный интеллект. Суперкомпьютеры задействованы для разработки антиковидных препаратов и вакцин», - отметил Мишустин.

Даже в условиях пандемии «Иннопром» встречает десятки делегаций. У всех участников - отрицательные тесты. Все в масках. Здесь представлены предприятия почти со всех контингентов, главная страна-партнер форума - Италия.

Большой бизнес и никакой политики - только так возможно движение вперед. Особо прочный металл, сложнейшее металлургическое производство, выпуск корабельных винтов - все это в прошлом году освоили на отечественном предприятии в сотрудничестве с итальянцами. Крутиться такие винты могут в жесточайших условиях и двигать вперед даже ледокол.

Необитаемый, модульный подводный аппарат - разработка концерна «Алмаз - Антей». Подводный беспилотник способен и подо льдом бороздить океан, доставлять грузы, исследовать, обслуживать коммуникации на глубине до восьмисот метров. С уникальным сроком автономности.

«Три месяца в автономном режиме - это очень сложная миссия, искусственный интеллект, как только будет освоен, ему не будет равных в мире», - отметил главный конструктор проекта Сабит Умяров.

Тут вкалывают роботы даже за фортепьяно. Не на одной струне, но одним пальцем - виртуозно, и полонез Шопена и даже гимн. Технологии здесь развивают и другое искусство - военное. Тренажер для стрелков разработан Ульяновским университетом.

Международный форум «Иннопром» дает возможность отправится в большое плавание для сотен отечественных компаний. Внедрить самые прорывные разработки научных центров. В ходе форума будут подписаны десятки соглашений и международных контрактов.