Силы и средства ВВО контролируют действия французского корабля-разведчика в Японском море

Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действиями разведывательного корабля Dupuy de Lome, который находится в акваториях Японского моря и Татарского пролива. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В 2014 году Dupuy de Lome зашел в акваторию Черного моря вместе с американским эсминцем Donald Cook. Позже из румынского порта Констанца в неизвестном направлении вышел находившийся там ракетный фрегат Taylor.

В июне 2021 года Черноморский флот вместе с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской границы со стороны британского эсминца УРО Defender. По данным министерства обороны РФ, Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент.