Макс Покровский рассказал об оскорблениях и угрозах от лица Билана

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский рассказал, что получает оскорбления и угрозы от лица певца Димы Билана. Как уточнил Покровский в видеообращении в соцсети, он не утверждает, но полагает, что имеет дело именно с Биланом.

«Я не утверждаю, но полагаю, что это был Дима Билан. Почему? Потому что на следующий день 3-го между мной и абонентом этого номера состоялся разговор. По тону, по тембру голоса, по тем деталям и даже мельчайшим подробностям, которые мы обсуждали, я для себя делаю вывод, что это был Дима Билан. И жестить, и вести себя неуважительно по отношению ко мне в этом разговоре Дима начал сразу», - заявил Покровский.

При этом лидер «Ногу свело!» уточнил, что еще до разговора с предполагаемым Биланом переговорил с директором певца Дмитрием Бушуевым, в ходе конструктивного разговора с которым стороны приняли решение конфликт не усугублять. Однако дальнейшее общение с абонентом указанного телефонного номера свело на нет эти договоренности, отметил Покровский.

«Мне непонятно, почему их так взбесил факт песни, ведь мы музыканты, песня – это творчество, это искусство, это возможность выйти из ситуации наоборот, опять же творчески, как-то шутейно, с юмором, как коллеги <…> Они как с цепи сорвались, все с того же телефонного номера на меня валится и валится информация», - пояснил певец.

Он добавил, что сначала стал получать стихотворные оскорбления, «дальше это все переходит в агрессию и начало угроз».

Покровский добавил, что факт правонарушения был запротоколирован.

Ранее лидер «Ногу свело!» Макс Покровский обвинил в срыве концерта его группы Диму Билана, который, по словам рокера, якобы допустил несоблюдение противоэпидемиологических мер на концерте со стороны своих фанатов.