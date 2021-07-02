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«Как 15-летний»: Рудковская ответила на обвинения Покровского в адрес Билана

Роман Захаров
17:06 02.07.2021
Организаторы музыкального фестиваля назвали истинную причину отмены концерта группы «Ногу свело».
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Nadezhda Lebedeva, Globallookpress
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Отмена концерта группы «Ногу свело» на одном из популярных музыкальных фестивалей связана с тем, что организаторы мероприятия днем ранее не смогли обеспечить соблюдение противоэпидемиологических мер во время выступления Димы Билана. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал совладелец фестиваля Александр Гамаюнов.

Ранее лидер «Ногу свело» Макс Покровский обвинил в срыве концерта его группы Диму Билана, который, по словам рокера, якобы допустил несоблюдение противоэпидемиологических мер на концерте со стороны своих фанатов. Продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, высказала мнение, что Покровский пиарится на имени Билана и напомнила, что за санитарными мерами на массовых мероприятиях должны следить владельцы площадки, а не артисты.

«Мне очень неприятно, что Максим Покровский, будучи легендой музыкальной индустрии, так хайпится на такой достаточно тяжелой теме. Вся команда и Дима привиты. И Дима несколько раз говорил на концертах, чтобы все были в масках. Несмотря на ажиотаж, на его концерт было продано всего 50% билетов, как это было положено. И организаторы поставили стулья, хотя площадка вообще предназначена для стоячих мест, только для того, чтобы соблюдать все меры. Какие вопросы к Диме Билану?... Думаю, что причин - две. Либо не продались билеты, либо отменился концерт из-за того, что у площадки были нарушения. Площадка должна следить, чтобы  у них все были в  масках, а не артист. Артист сделал замечание и попросил надеть маски. Претензия непонятна и вообще непонятна причинно-следственная связь обвинений. Если не продался концерт - придумай другую причину. Но надо же было хайпануть и он приплел Билана. Очень обидно и больно, что такие большие музыканты напоминают о себе не посредством музыки, а посредством таких хайпушек, а-ля 15-летних тик-токеров», - сказала Рудковская «Звезде».

Гамаюнов, в свою очередь, признал, что ответственность за срыв концерта «Ногу свело» лежит на владельцах площадки, однако отметил, что почти весь концерт проходил с соблюдением противоэпидемиологических мер и лишь в конце мероприятия зрители стали массово ими пренебрегать, из-за чего охрана не смогла предотвратить нарушения.

«Проходил вчера концерт Димы Билана, согласованный. Согласуют концерты при соблюдении определенных мер. Он проходил штатно, все было хорошо. Единичные случаи, когда кто-то хотел встать, или снимал маску, они пресекались охраной и сотрудниками, которые работали на концерте. Но, как часто бывает, в конце мероприятия фанаты вскочили и начали танцевать. Ни охрана, ни волонтеры с этим количеством сделать ничего не смогли. Произошло нарушение правил игры. Правила игры говорят сейчас о том, что так на концертах делать нельзя. Так как правила нарушены, и мы как организаторы концерта не смогли обеспечить их даже пусть на 10 минут, соответственно, органы не могли на это не отреагировать. Все прекрасно все понимают, но правила есть правила и если нарушили, значит надо исправлять. Исходя из этого, нам сегодня пришла бумага, что нам нужно все исправить и придумать, что делать на следующих концертах, чтобы такого не возникало. А сегодняшний концерт, так как эти вопросы еще не решены, нам отменили», - объяснил он.

В заключение Гамаюнов призвал посетителей массовых мероприятий соблюдать противоэпидемиологические правила, поскольку их нарушения в нынешних условиях всегда влекут последствия, подобные тем, что произошли на музыкальном фестивале, организатором которого он является.

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