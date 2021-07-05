«Общая ситуация»: cовладелец Roof Fest прокомментировал конфликт между Биланом и Покровским

В ситуации, возникшей в связи с отменой концертов в рамках фестиваля Roof Fest, нет плоскостей «артист-артист». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал совладелец фестиваля Roof Fest Александр Гамаюнов.

«Согласуют концерты при соблюдении определенных мер. Он (концерт Димы Билана - ред.) проходил штатно. Все было хорошо. Единичные случаи, когда кто-то хотел встать или там снимал маску, соответственно, они пресекались охраной и сотрудниками, которые работали на концерте. Но, как часто бывает, в конце мероприятия, когда уже все понимают, что конец, и звучит, что вот оно, последние песни..в какой-то период времени фанаты в большом количестве вскочили разом и начали танцевать. естественно, в данном случае, ни охрана, ни волонтеры с этим количеством уже сделать ничего не смогли. произошло просто обыкновенное нарушение правил игры», - объяснил Гамаюнов.

Он отметил, что нынешние правила игры на концертах говорят о том, что произошедшее - недопустимо.

«Так как правила нарушены, и мы, как организаторы концерта, не смогли обеспечить их, даже пусть и на 10 минут, соответственно, органы не могли на это не отреагировать. Все прекрасно все понимают. Но правила есть правила. Если нарушили, значит нужно их исправлять. Исходя из этого, нам сегодня прислали бумагу, что "ребят, вам нужно исправить это и придумайте, что вы будете делать на следующих концертах, чтобы такого не возникало".. ну а текущий концерт - сегодняшний, соответственно, пока вы этот вопрос не решили, мы вам отменяем.. здесь нету каких-то плоскостей "артист-артист". здесь есть общая ситуация, которая есть на текущий момент», - отметил Гамаюнов.

Совладелец фестиваля подчеркнул, что в нынешней ситуации остается либо перестраиваться и начинать соблюдать все необходимые меры - и тогда, пусть в усеченном формате, но будут происходить какие-то мероприятия, концерты и события -, либо же они игнорируются, но при каждом игнорировании следующие концерты или события могут не состояться.

«Срока сейчас нет. Есть согласование событий. На текущий период события согласованы до 12 июля. По причине того, что до 12 июля действует основное постановление, к которому каждые пару месяцев добавляются какие-то новые вводные, те события, которые после 12 июля, их еще согласовать нельзя, потому что непонятен главный документ - в каком он виде будет. Разрешат - не разрешат. До 12 у нас согласован ряд мероприятий. Впереди концерт группы "Аквариум" согласованный, концерт Жени Любич согласованный. Пни должны состояться», - обратил внимание Гамаюнов.

При этом он отметил, что искать виноватых в данной ситуации - крайняя мера.

«Но уж если искать, то виноваты в данном случае мы, как организаторы. Потому что мы не предвидели ситуацию, что таким образом в конце фанаты артиста вскочат и начнут танцевать», - резюмировал Гамаюнов.

Ранее Максим Покровский обвинил в отмене концерта «Ногу свело!» на площадке Roof Place певца Диму Билана, который выступал там накануне.