Вице-премьер Борисов: военно-транспортный самолет Ил-112В может пойти на экспорт

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новый российский военно-транспортный самолет может пойти на экспорт в будущем.

«Наверняка у машины появятся перспективы поставки на экспорт, потому что кластер подобных машин сейчас очень востребован», - отметил Борисов на совещании в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

Сам самолет публика сможет впервые увидеть на авиасалоне МАКС-2021, который будет проходить в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Ранее сообщалось, что серийное производство двигателей для Ил-112В планируется начать в 2023 году.