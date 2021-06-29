На МАКС-2021 впервые покажут самолеты Ил-112В и Ил-114-300

На авиакосмическом салоне МАКС-21 впервые будут представлены военно-транспортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300 c российским двигателем. Об этом сообщил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» корпорации «Ростех» Александр Михеев.

Он уточнил, что для предприятия МАКС остается главной площадкой демонстрации партнерам лучших экспортных образцов российской авиационной техники и вооружения, средств ПВО и РЭБ, включая новинки.

«Собираемся впервые представить им (партнеры – прим.ред.) самолеты Ил-112В, Ил-114-300, вертолеты Ка-32А11М, "Ансат-М", Ми-171А3, а также зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 "Витязь"», - приводит слова Михеева пресс-служба Рособоронэкспорт.

Генеральный директор компании также уточнил, что на МАКС в 2021 году предприятие пригласило более 120 делегаций из 65 стран мира.

Михеев добавил, что во время работы МАКС-2021 предприятие будет использовать все возможности, чтобы повышенный интерес к российской технике превратился в новые контракты и заказы.