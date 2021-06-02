Серийное производство двигателей для Ил-112В планируют начать в 2023 году

Серийное производство двигателя ТВ7-117СТ для новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В планируется начать в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора «ОДК-Климов» (входит в ОДК госкорпорации «Ростех») Всеволода Елисеева.

«По данной программе планируется получить литеру О1 (серийное производство. - Прим. ред.) и завершить государственные стендовые испытания до 2023 года. Особенность ОКР по военной тематике заключается в том, что для получения литеры О1 требуется серьезный объем летных, ресурсных и специспытаний», - приводит агентство его слова.

Двигатель ТВ7-117СТ построен на базе ТВ7-117СМ, который был предназначен для самолета Ил-114. При сухой массе 500 кг имеет расход топлива меньше 200 граммов на лошадиную силу в час. Мощность двигателя составляет 3100 л.с. на максимальном взлетном и 3 600 л.с. на чрезвычайном режиме.

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил свой второй полет в марте. Самолет взлетел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». Первый полет самолет совершил 30 марта 2019 года на ВАСО. Испытания продолжались около часа.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что завершаются госиспытания Ил-112. В текущем году будет поставлено два самолета.