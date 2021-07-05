Врач предупредила о связи между приемом анальгетиков и болью в желудке

Частый прием обезболивающих препаратов приводит к образованию язв. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Оксана Левина. Она уточнила, что причина кроется в способности анальгетиков снижать защиту желудка. Как отметила доктор в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», порядка 15 процентов язв, не связанных с инфекцией Helicobacter pylori, вызывается именно приемом обезболивающих препаратов.

«Обезболивающие препараты вызывают 15% язв, не связанных с хеликобактером. Есть даже статистика, что с увеличением свободной продажи этих препаратов, количество язв растет», – подчеркнула Левина.

По ее словам, лекарственные средства, чье действие направлено на снижение болевого синдрома и воспаления, снижают защиту желудка, что приводит к увеличению риска развития язвы.

Язва желудка представляет собой хроническое заболевание, при котором поражается стенка желудка. Симптомами являются боль в верхней части живота, нарушение работы кишечника (запоры, метеоризм), изжога, тошнота и другие.