Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства

Неосторожное применение нестероидных противовоспалительных препаратов может нанести серьезный вред здоровью человека. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, речь, в частности, идет о таком популярном препарате, как аспирин.

«Аспирин может вызвать смертельно опасные кровотечения, что в голову, кровоизлияние в мозг, что кровотечения язвенные, фатальные», - объяснил медик в эфире «России 1».

Мясников напомнил, что сейчас врачи прописывают аспирин лишь при доказанной болезни. Также он сообщил, что в качестве первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний данный препарат не подходит.

В случае приема этого и аналогичных лекарственных средств Мясников посоветовал использовать таблетки, которые защищают желудок.

В заключение медик отметил, что нестероидные противовоспалительные препараты несут особенную опасность, если в организме присутствуют бактерии Helicobacter pylori. Подобное сочетание, уверяет эксперт, может привести к смертельному исходу.