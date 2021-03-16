Врач связал гастрит и развитие рака

При атрофическом гастрите, вызванном хеликобактерной инфекцией, может со временем развиться онкологическое заболевание желудка. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал онколог, гастроэнтеролог Юрий Покровский.

«Все зависит от того, какой гастрит. Если атрофический и имеется, как сейчас пишут по стандартам, хеликобактерная инфекция, тогда через лет 20 может развиться онкологическое заболевание желудка. Если обычный гастрит и нет хеликобактерной инфекции, мы все под Богом ходим, смерть причину найдет», - пояснил врач.

Вместе с тем доктор указал, что сейчас онкологические заболевания помолодели, и призвал при возникновении неприятных симптомов отправиться на консультацию к доктору.

При этом, по мнению Покровского, наиболее исчерпывающий ответ даст терапевт, или врач общей практики, который смотрит на организм человека системно.