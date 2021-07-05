В Кремле заявили, что вопрос о введении войск РФ в Афганистан не обсуждается
Представитель Кремля напомнил, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране «является предметом повышенной обеспокоенности».
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Россия пока не обсуждает вопрос ввода своих военнослужащих в Афганистан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется», - сказал представитель Кремля.
На днях США покинули крупнейшую военную базу Баграм в Афганистане в рамках вывода войск из страны.
В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обстановка в Афганистане деградирует. Это значит, что Россия и Таджикистан должны быть готовы к отражению возможных угроз с территории этой страны.