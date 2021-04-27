Шойгу: Россия и Таджикистан должны готовиться отразить потенциальные угрозы из Афганистана

Сергей Шойгу заявил, что обстановка в Афганистане деградирует. Это значит, что Россия и Таджикистан должны быть готовы к отражению возможных угроз с территории этой граничащей с Таджикистаном страны.

«Осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений», - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе.

Шойгу напомнил, что на прошлой неделе прошли совместные тактические учения войск российской базы и таджикских военных.

«Оказываем поддержку таджикистанской стороне. Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы», - добавил министр обороны России.

Шойгу подчеркнул, что Россия и Таджикистан обладают общими задачами обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.