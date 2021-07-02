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Крупнейшая военная база: США покинули Баграм в Афганистане

Иван Линдеманн
06:03 02.07.2021
Мероприятие состоялось в рамках вывода войск США из страны.
Крупнейшая военная база: США покинули Баграм в Афганистане
© Фото: ТРК "Звезда"
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Силы Соединенных Штатов Америки покинули крупнейшую военную базу Баграм в Афганистане. Мероприятие состоялось в рамках вывода войск США из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Ранее стало известно, что Штаты, по состоянию на первое июня, вывели из Афганистана треть военного контингента. Из республики вывезли более 300 грузовых самолетов с материалами. Для утилизации было передано около тринадцати тысяч единиц оборудования.

Как рассказал ранее руководитель пресс-службы военного ведомства США Джон Кирби, темпы вывода американских военных из Афганистана зависят от множества факторов – например, от погоды. За месяц с мая по июнь Штаты завершили процесс выводы на 6% – 12%.

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