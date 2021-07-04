Инфекционист рассказал о коварстве мутировавшего коронавируса

Коронавирус из-за мутации стал «маскироваться» под вирусную сезонную инфекцию. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», - приводит РИА Новости его слова.

По словам специалиста, насморк, боль в горле и кишечные расстройства стали основными признаками болезни, в то время как потеря обоняния ушла на второй план.

Тимаков особо отметил, что отличить COVID-19 от обычной сезонной простуды самостоятельно - крайне трудно. В связи с этим люди не догадываются, что у них коронавирус, и не обращаются своевременно к врачам.

В России за минувшие сутки выявили 25 142 новых случаев заболевания COVID-19. Последний раз подобный показатель в стране был зафиксирован в начале текущего года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия пандемии коронавируса требуют достаточно жестких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации.