Собянин назвал число привившихся первым компонентом вакцины москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число привившихся первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции жителей столицы. Оно достигло трех миллионов, а заболеваемость COVID-19 в городе, по его данным, на прошедшей неделе снизилась.

«Но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке», - заявил Собянин на открытии прививочного пункта в Гостином дворе в понедельник, 5 июля.

Мэр подчеркнул важность и необходимость вакцинации для защиты себя и близких людей, а также для полноценной возможности работать и находится в массовом скоплении людей. Три миллиона привитых москвичей он назвал хорошим шагом в этом деле.

В Гостином дворе открывается крупнейший прививочный пункт на территории России. Его стандартная мощность - шесть тысяч человек в сутки с возможностью увеличения пропускной способности.