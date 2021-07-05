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«Правда сильнее кривды»: Губерниев прокомментировал свое включение в черный список Минкульта Украины

Светлана Иванова
12:31 05.07.2021
Телеведущий предположил, что вмешательство его украинских болельщиков сможет повлиять на окончательное решение по этому вопросу, как это было в ситуации с Филиппом Киркоровым.
«Правда сильнее кривды»: Губерниев прокомментировал свое включение в черный список Минкульта Украины
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на свое включение в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины, о чем стало известно ранее в понедельник, 5 июля.

Как предположил Губерниев, он был включен в так называемый черный список Минкульта Украины, потому что «последние десятилетия поддерживал украинский спорт», пишет сайт RT.

«Наверное, это за то, что я последние десятилетия поддерживал украинский спорт, украинский биатлон, украинские лыжи, украинские прыжки в воду, украинское синхронное плавание <…> Много-много чего спортивного украинского я поддерживал и поддерживаю», - заявил телеведущий в видеообращении в соцсети.

Губерниев также подчеркнул, что дружен со многими замечательными украинскими спортсменами.

«Может, это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски и именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы», - добавил Губерниев.

Он также предположил, что вмешательство его украинских болельщиков сможет повлиять на окончательное решение по этому вопросу, как это было в ситуации с певцом Филиппом Киркоровым, а также выразил уверенность, что «правда всегда сильнее кривды».

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