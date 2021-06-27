На Украине объяснили, почему исключили Киркорова из «черного списка»

Филиппа Киркорова исключили из «черного списка» на Украине после обращения Службы безопасности. Об этом рассказали в министерстве культуры и информационной политики страны.

«Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, министерство культуры и информационной политики Украины исключает Киркорова из этого списка», - сказано в сообщении министерства.

О причинах нового указана СБУ не сообщается.

Киркоров был включен в список лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины, 24 июня. Решение было принято из-за выступлений артиста в Крыму и за поддержку полуострова.