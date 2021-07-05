В МЧС Азербайджана опровергли сообщения о взрыве на нефтяной платформе в Каспийском море

В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также в Госнефтекомпании страны опровергли сообщения СМИ о том, что на нефтяной платформе в Каспийском море произошел взрыв.

Ранее в соцсетях и на сайтах в интернете появились видеокадры пожара, который якобы имеет место быть в Каспийском море на одном из нефтяных объектов, принадлежащих Азербайджану.

По предварительной версии экспертов из минэкологии Азербайджана, причиной «взрыва» является извержение вулкана.

«В МЧС не поступала информация о каких-либо чрезвычайных происшествиях на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах страны. В настоящее время проводится расследование в связи с пожаром, который отражен на видеокадрах», - цитирует РИА Новости сообщение.

Точную информацию пообещали предоставить дополнительно.

В Азербайджанском морском пароходстве также заявили об отсутствии взрывов на кораблях и судах в азербайджанском секторе Каспия. Специалисты отметили, что сообщения якобы о взрывах на танкере вводят людей в заблуждение.

Ранее СМИ сообщили, что в азербайджанском секторе Каспийского моря вспыхнул огонь после оглушительного взрыва, который предположительно произошел на газовой платформе «Умид».