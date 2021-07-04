Власти Азербайджана назвали причину взрыва на Каспии

Взрыв в азербайджанском секторе Каспия, по первичным данным экспертов, может быть связан с извержением вулкана. Такое заявление сделали в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

«В настоящее время специалисты министерства экологии и природных ресурсов и Республиканского центра сейсмологической службы проводят расследование произошедшего в море взрыва. По предварительной версии специалистов, причиной взрыва стало извержение вулкана», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в Каспийском море полыхает нефтедобывающая платформа. Инцидент произошел в азербайджанском секторе. Отмечалось, что огонь вспыхнул после оглушительного взрыва, который предположительно произошел на газовой платформе «Умид». О пострадавших к настоящему моменту ничего не известно.