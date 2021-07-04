СМИ сообщили, что в азербайджанском секторе Каспия произошел взрыв на добывающей платформе

По данным СМИ, в Каспийском море полыхает нефтедобывающая платформа. Инцидент произошел в азербайджанском секторе. Огонь вспыхнул после оглушительного взрыва, который предположительно произошел на газовой платформе «Умид», сообщает Sputnik Азербайджан.

По предварительной информации, государственная морская администрация проинструктировала суда, находящиеся в море, держаться подальше от пожара.

Подробности происшествия не приводятся, о пострадавших ничего не сообщается. В Госнефтекомпании Азербайджана РИА Новости заявили, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано, по первичным данным, произошло извержение грязевого вулкана.