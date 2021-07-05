«Пятые сутки состояние крайне тяжелое»: супруга Мамонова рассказала о его состоянии

Музыкант и актер Петр Мамонов пятые сутки на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом со «Звездой» поделилась супруга артиста Ольга Мамонова. Она уточнила, что состояние ее супруга по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.

«Пятые сутки состояние крайне тяжелое, легкие на ИВЛ, больше они ничего не говорят <…> Единственное, чему мы рады очень, что ему не становится хуже», - отметила Мамонова.

Она добавила, что установить сейчас процент поражения легких невозможно, потому что актеру запрещены любые манипуляции.

«Потому что его (Петра Мамонова – прим. ред.) трогать нельзя, чтобы узнать процент поражения легких, надо его снять с ИВЛ, погрузить в другое место и «убить» его просто (в случае проведения манипуляции – прим. ред.) <…> Трогать нельзя, переворачивать», - добавила супруга актера.

Она подчеркнула, что не сомневается в профессионализме врачей, оказывающих помощь Мамонову.

Артиста госпитализировали с коронавирусом в конце июня. Музыкант находится в ГКБ№40 в Коммунарке.