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«Недоступен, как растение»: супруга Мамонова рассказала о его состоянии

Анна Касаткина
11:50 04.07.2021
Процент поражения легких, по словам жены, у артиста «огромный».
«Недоступен, как растение»: супруга Мамонова рассказала о его состоянии
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
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Музыкант и актер Петр Мамонов четвертые сутки находится на аппарате искусственной вентиляции легких, его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Об этом «Звезде» сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

«Состояние оценивается как крайне тяжелое, легкие под искусственным дыханием находятся, четвертые сутки сегодня пошли», - сказала она.

Процент поражения легких, по словам жены, у Мамонова «огромный».

«В больницу никого не пускают, там колючая проволока, охрана на территории... А что пускать? Он там лежит, не разговаривает, ничего. Недоступен, как растение», - пояснила Мамонова.

Артиста госпитализировали с коронавирусом в конце июня. По словам его супруги, врачи воздерживаются от прогнозов.

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