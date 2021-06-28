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СМИ озвучили стоимость лечения певицы МакSим

Ян Брацкий
19:15 28.06.2021
По мнению журналистов, которые ссылаются на представителя клиники, две недели лечения в медучреждении могут обойтись в миллион рублей.
СМИ озвучили стоимость лечения певицы МакSим
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Журналисты выяснили примерную стоимость лечения популярной российской певицы Марины Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим. По оценкам NEWS.ru, за две недели пребывания в частной клинике, где находится МакSим, пациенты платят 600 тысяч рублей.

Лечение в VIP-палате на такой же срок обойдется в один миллион рублей, сообщает портал со ссылкой на представителя лечебного учреждения. С его слов, в эту сумму входит телевизор, трехразовое питание, личный санузел и холодильник.

Ранее представитель певицы сообщил, что процент поражения легких исполнительницы вырос до 75%. До этого представительница артистки сообщила,  что у ее подопечной все анализы и тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

О госпитализации с пневмонией своим поклонникам рассказала сама МакSим, при этом степень поражения ее легких на момент поступления в больницу составляла 40%. Позже врачи подключили исполнительницу к аппарату ИВЛ и ввели ее в искусственную кому. 

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