Популярное лекарство признали эффективным против рака

Прием аспирина снижает риск смертности от онкологии и сокращает метастазы. К такому выводу пришли специалисты-онкологи Кардиффского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале eCancermedicalscience.

В ходе научной работы ученые оценили, как популярный во всем мире противовоспалительный препарат влияет на опухоли. Эксперты проанализировали результаты существующих исследований, в которых учитывались данные 250 000 пациентов с 18 разными видами рака, в том числе раком молочной железы, толстой кишки и предстательной железы.

Согласно выводам специалистов, прием аспирина приводит к уменьшению распространения метастазов и снижает смертность от онкологии примерно на 20%.

«Наши исследования демонстрируют, что аспирин не только помогает снизить риск смерти, но и уменьшает распространение рака в организме», - подчеркнули авторы научной работы.

Почетный профессор Кардиффского университета Питер Элвуд, возглавивший исследование, призвал медиков активнее включать аспирин в схемы лечения опухолей.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что неосторожное применение нестероидных противовоспалительных препаратов, и аспирина в частности, может нанести серьезный вред здоровью человека.