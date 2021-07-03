Ученые рассказали, как распознать рак по языку

Распознать симптомы рака полости рта можно по состоянию языка. В этом уверены специалисты из медицинской организации Cancer Research UK. Они объяснили, что онкологическое заболевание может развиться в полости под языком или прямо на его поверхности.

Любые покраснения и непроходящее воспаление должно насторожить и послужить поводом для визита к врачу, пишет издание Daily Express со ссылкой на статью ученых.

Одним из тревожных признаков, отметили они, считается язва или шишка в полости рта, которая не проходит самостоятельно. Она может быть белого или красного цвета.

Еще одним симптомом возможного рака является кровотечение из языка при случайном прикусывании. Злоупотребление алкоголем, курение и вирус папилломы человека также может привести к образованию опухоли, отметили ученые.