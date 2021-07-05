Врач перечислила противопоказания на косметологические процедуры в жару

В середине недели в Москву вернется летняя жара, пик которой ожидается в четверг. По прогнозам, температура может достигнуть 34 градусов тепла. Врач дерматолог-косметолог Дарья Баскакова рассказала об особенностях проведения косметологических процедур и пластических операций во время зноя. Как пояснила специалист в комментарии «Звезде», большинство противопоказаний к проведению косметологических процедур летом связаны, прежде всего, с воздействием ультрафиолета.

«Существуют те процедуры, которые летом или сильно ограничены, или не применяются вовсе. Это все процедуры, связанные со светом, то есть так называемая фототерапия. Почему? Потому что повышаются риски нежелательных явлений на месте, где была сделана процедура. И процедуры с большей частью лазеров. Существуют разные типы лазеров, и некоторые из них ограничены во время сильной солнечной активности», - отметила Баскакова.

Она пояснила, что летом эпиляция проводится с рядом ограничений. Главным образом, следует соблюдать все предосторожности.

«Это не значит, что мы ее не делаем в летний период, но мы ее делаем только на закрытых участках, либо приходится закрывать участки, на которые планируется сделать процедуру, за две недели до и две недели после процедуры», - указала доктор.

В отношении назначения пластических операций летом стоит решать в индивидуальном порядке. В целом, по словам специалиста, количество манипуляций во время жары сокращается, главным образом, потому, что во время зноя сложнее переносить реабилитацию, рассказала Баскакова.

«Все, что касается инъекций... Решается в индивидуальном порядке, потому что летом процедуры в целом делают меньше, но, безусловно, делают, просто с ограничениями, с рекомендациями, с реабилитацией и прочее. Проще переносить реабилитацию, если не плюс сорок», - добавила косметолог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что в середине недели в Москву вернется летняя жара. Температурные показатели будут превышать среднюю норму примерно на пять градусов.