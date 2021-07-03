Синоптики назвали регионы РФ с хорошей погодой на выходных

В ряде регионов России на выходных ожидается наиболее оптимальный для отдыха температурный режим. Синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду на юге и севере страны.

В погодном центре «Фобос» также отметили, что хорошая погода на выходных будет в Петербурге и Москве. Солнечные, сухие и теплые дни придут туда из-за действия антициклона. Такую же погоду стоить ожидать в северных регионах, в Мурманске, Архангельске, Вологде и Сыктывкаре.

Ранее в Гидрометцентре предсказали пик жары в Центральной России. Он придется на конец июля - начало августа. На юге страны самые жаркие дни наступят также в конце второго месяца лета, а в приморских городах - в августе. Самой теплой по климату для Центральной России является последняя пятидневка июля.