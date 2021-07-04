Названа предварительная причина крушения самолета на Филиппинах

Военный самолет C-130, потерпевший крушение на Филиппинах, не попал на взлетно-посадочную полосу и затем не смог вновь подняться в воздух. Об этом рассказал журналистам глава Вооруженных сил государства Сирилито Собехана.

«Один из наших C-130 во время транспортировки войск из Кагаян-де-Оро (город на юге Филиппин - прим.ред.) пропустил взлетно-посадочную полосу, попытка набрать высоту не увенчалась успехом», - цитирует его GMA News.

По словам Собеханы, делается все возможное, чтобы спасти находившихся на борту людей, более 40 из них уже доставлены в госпиталь. Всего в самолете летело 85 человек, большинство из которых - командированные на остров после прохождения базовой подготовки военнослужащие.