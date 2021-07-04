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На Филиппинах разбился военный самолет

Анна Касаткина
08:22 04.07.2021
На борту воздушного судна находилось 85 человек.
На Филиппинах разбился военный самолет
© Фото: ReyDreymz0810 Twitter
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Военный самолет С-130 потерпел крушение на острове Джоло в провинции Сулу на Филиппинах. Из-под горящих обломков спасены не менее 40 человек, сообщил AFP глава Вооруженных сил страны генерал Сирилито Собехана.

Он пояснил, что всего на борту воздушного судна находилось 85 человек. На месте идет спасательная операция.

«Мы молимся, чтобы спасти еще больше жизней», - сказал Собежана.

Уточняется, что самолет упал при попытке приземлиться на острове.

В мае военно-транспортный самолет потерпел крушение в Белоруссии. В результате инцидента погибли оба члена экипажа.

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