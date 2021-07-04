Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: из-под обломков разбившегося на Филиппинах самолета спасли 40 человек

Виктория Ивашечкина
08:46 04.07.2021
Ранее местные власти сообщили, что 15 человек были спасены из горящих обломков.
СМИ: из-под обломков разбившегося на Филиппинах самолета спасли 40 человек
© Фото: ElmasDean Twitter
Читайте нас на:

СМИ сообщают, что из-под обломков разбившегося на Филиппинах воздушного судна Lockheed C-130 спасли 40 человек из 85, которые были на борту.

Ранее глава вооруженных сил Филиппин заявил, что 15 человек были спасены из горящих обломков.

Напомним, военный самолет потерпел крушение при попытке приземлиться на острове Джоло в провинции Сулу.

Ранее сообщалось о том, что грузовой самолет Boeing-737 рухнул в океан в районе Гонолулу. Эксперты назвали одной из возможных причин ЧП неполадки с двигателем. На борту воздушного судна находились два человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.