СМИ: из-под обломков разбившегося на Филиппинах самолета спасли 40 человек

СМИ сообщают, что из-под обломков разбившегося на Филиппинах воздушного судна Lockheed C-130 спасли 40 человек из 85, которые были на борту.

Ранее глава вооруженных сил Филиппин заявил, что 15 человек были спасены из горящих обломков.

Напомним, военный самолет потерпел крушение при попытке приземлиться на острове Джоло в провинции Сулу.

Ранее сообщалось о том, что грузовой самолет Boeing-737 рухнул в океан в районе Гонолулу. Эксперты назвали одной из возможных причин ЧП неполадки с двигателем. На борту воздушного судна находились два человека.