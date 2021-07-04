В стране и мире Синоптик рассказал о сроках нормализации погоды в Крыму Ян Брацкий Метеоролог пообещал, что уже в середине рабочей недели в Крыму вновь установится малооблачная погода. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Уже завтра паводковая ситуация в Крыму может измениться, а ливни ослабеть. С таким предположением выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «В понедельник наиболее активная часть смещается на запад и юг полуострова. То есть это Севастополь, это Евпатория. В Севастополе подтопления вероятны, потому что там рельеф способствует этому. В Евпатории менее вероятны», - пояснил в беседе с RT эксперт. Уже в среду над полуостровом вновь будет светить солнце, установится более-менее ясная и малооблачная погода, добавил он. В настоящее время сотни человек ликвидируют последствия масштабных подтоплений в Крыму. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где размыло дороги и повалило строения и деревья. По оценкам синоптиков, за несколько часов там выпала двухмесячная норма осадков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика