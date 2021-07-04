В крымском селе Куйбышево из-за мощного ливня рухнул мост: видео

Мост в селе Куйбышево в Бахчисарайском районе Крыма не выдержал мощного селевого потока: опоры переправы размыло и конструкция рухнула. В результате происшествия, два расположенных на разных берегах района оказались отрезанными друг от друга.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Они используют тяжелую технику. Жителей населенного пункта не подпускают к месту обрушения.

В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье, 4 июля, за несколько часов выпало полторы месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошло несколько селей. В селе Куйбышево были затоплены несколько десятков домовладений, спасатели организовали эвакуацию местных жителей.

Во время буйства стихии в Куйбышеве двух женщин смыло потоком воды. Позже в МЧС сообщили, что одна из них погибла, вторая была доставлена в больницу.