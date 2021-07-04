Жителей крымского поселка Куйбышево эвакуируют из-за подтопления

Около 50 жителей одного из подтопленных поселков в Крыму готовят к эвакуации. Спасатели разворачивают оперативный штаб в Бахчисарайском районе, где большая вода пришла сразу в три населенных пункта. Об этом сообщила глава района Людмила Пучкова.

«Вода сходит, но есть подтопления, дома подтоплены. Людей начинаем эвакуировать, ожидаем технику. Эвакуировать будем пока только из Куйбышево, в остальных нет необходимости. Это часть поселка за рекой, порядка 50 человек», - приводит ТАСС слова Пучковой.

Несколько дней назад Крым пережил настоящий потоп, вызванный аномальными ливнями. Из-за критического подъема уровня рек, власти полуострова были вынуждены объявить режим ЧС. Подтопленными оказались Ялта, Керчь и соседние поселки на востоке.

Накануне специалисты заявили, что из-за большого количества осадков, в Крыму фиксируется рекордное количество комаров. Полчища насекомых атакуют крымчан.